Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, recibe cambio de medida cautelar a arresto domiciliario; usará brazalete

Chiriquí/Un giro procesal se registró para el dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, imputado por varios delitos relacionados con hechos ocurridos en mayo de 2025, luego de que la jueza de garantías, Rita Williams, ordenara un cambio de su medida cautelar.

En ese acto, la jueza dispuso la “medida cautelar personal de depósito domiciliario y el uso de brazalete electrónico” para el imputado, quien enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos “contra la administración pública, contra la personalidad jurídica del Estado y contra los servidores públicos”.

La decisión se adoptó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada ayer viernes en la provincia de Chiriquí.

El dirigente se encontraba imputado desde mayo de 2025. Según se explicó en audiencia, la jueza consideró que la nueva disposición es la más adecuada, tomando en cuenta que recientemente se le decretó una medida restrictiva similar en otro proceso que mantiene en la ciudad capital.

De acuerdo con lo expuesto, la jueza determinó que “es la medida más cónsona”, al evaluar los elementos presentados por las partes intervinientes. Además, argumentó que “no cabe otra medida menos severa”, por lo que el imputado deberá cumplir la restricción en su residencia ubicada en el distrito de Boquete.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Erick Bonilla, mientras que el dirigente participó de forma virtual y fue asistido por su defensor particular, Franklin Reyes.

La investigación de esta causa penal se originó por hechos registrados el lunes 12 de mayo de 2025, frente a una plaza comercial del distrito de Bugaba. Según consta en el expediente, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar con la intención de reabrir la vía Interamericana, que permanecía cerrada por un grupo de manifestantes.

Cabe señalar que, recientemente, el también dirigente del Suntracs, Genaro López, recibió un cambio de medida cautelar. Pasó de arresto domiciliario a reporte periódico todos los viernes. Otra de las medidas cautelares aplicadas es el impedimento de ingreso a la provincia de Bocas del Toro.