Genaro López, dirigente del Suntracs, recibe cambio de medida cautelar a reporte periódico

Ciudad de Panamá/El exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, acudió desde tempranas horas de este viernes a la Plaza Ágora, sede del Sistema Penal Acusatorio, donde enfrentó una audiencia para solicitar el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario a reporte periódico todos los viernes, la cual se le concedió.

Otra de las medidas cautelares aplicadas es el impedimento de ingreso a la provincia de Bocas del Toro.

La defensa solicitó una medida menos restrictiva, como el reporte periódico ante las autoridades, lo que marcó la segunda ocasión en la que López buscaba modificar la medida impuesta.

A su llegada, López fue recibido por miembros del Suntracs, quienes se encontraban en el lugar en respaldo al dirigente sindical. Antes de ingresar a la sala de audiencias, señaló que no representa ningún peligro para el proceso y expresó su expectativa de que el tribunal considere alternativas al arresto domiciliario.

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada es la que investiga el caso contra Genaro López.

“Yo soy inocente, no he cometido ningún delito. Lo que quiero es que esto se aclare de la mejor forma posible y poder vivir tranquilamente”, manifestó López al ser consultado sobre su expectativa de la audiencia.

El exdirigente sindical está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

El proceso judicial se remonta al año 2022, cuando Fernández Bultrón presentó una querella en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Suntracs, en isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

Según el Ministerio Público, el caso guarda relación con una presunta transacción de compra y venta de una isla en Bocas del Toro, que habría sido realizada por dirigentes del sindicato a nombre del Suntracs.

Información de Luis Jiménez

