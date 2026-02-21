Cáncer de piel: Revisan lunares y hacen mamografías gratis en el Parque Urracá para la detección temprana

La jornada no solo contempla evaluaciones dermatológicas, sino que también cuenta con una unidad móvil del despacho de la primera dama que realiza mamografías.

Ciudad de Panamá/En busca de salvar vidas a través de la prevención, Fundacáncer realiza una jornada gratuita de revisión de lunares y manchas en el Parque Urracá, invitando a la ciudadanía a prestar atención a las señales que puede enviar la piel.

Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer, explicó que durante la actividad “se están revisando lunares y manchas en la piel de manera gratuita para llegar a una detección temprana”, destacando que identificar cambios a tiempo puede marcar la diferencia en el tratamiento.

La jornada no solo incluye evaluaciones dermatológicas. Dijo, que en el lugar también se encuentra “una unidad móvil del despacho de la primera dama que está haciendo mamografía”, ampliando el alcance preventivo hacia otras formas de cáncer que afectan a la población.

Méndez Chiari insistió en que “la prevención es importante, la detección temprana es la solución”, e instó a las personas a observar su cuerpo con atención. Recalcó que si los lunares o manchas están cambiando de forma, tamaño o color, deben ser evaluados por un especialista.

Además, aclaró que los lunares pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, especialmente en áreas expuestas de manera constante al sol. Como medidas preventivas recomendó el uso de protector solar, camisas de manga larga y evitar la exposición prolongada a la radiación solar.

Por su parte, la dermatóloga Shariel Saldaña, miembro de la Asociación Nacional Contra el Cáncer, señaló que el propósito de estas jornadas es crear conciencia sobre la importancia de realizarse revisiones periódicas. Indicó que buscan que las personas se practiquen “al menos una revisión por año”.

La especialista recordó que el cáncer de piel “está entre los diez primeros cánceres que más afectan a las personas” y advirtió que, aunque suele diagnosticarse con mayor frecuencia en personas mayores de 40 años debido a la exposición acumulada al sol, ya se están detectando casos en jóvenes desde los 20 años.

La actividad en el Parque Urracá se convierte así en una oportunidad para que familias completas reciban orientación médica gratuita y refuercen el mensaje de que observar la piel puede ser el primer paso para prevenir complicaciones mayores.