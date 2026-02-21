Clima en Panamá: Intervalos nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad marcarán la jornada

En la vertiente del Caribe, durante las primeras horas del día se prevén “algunas lluvias aisladas desde la Comarca Ngäbe Buglé hasta Norte de Veraguas, intervalos nublados el resto de la vertiente”.

Panamá/El país vivirá una jornada marcada por cambios constantes en el cielo y episodios de lluvias en distintas regiones, de acuerdo con el más reciente informe meteorológico que advierte sobre “intervalos nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad” en ambas vertientes.

Caribe: lluvias aisladas desde la mañana

En la vertiente del Caribe, durante las primeras horas del día se prevén “algunas lluvias aisladas desde la Comarca Ngäbe Buglé hasta Norte de Veraguas, intervalos nublados el resto de la vertiente”.

Para la tarde, el panorama se tornará más inestable con “episodios de lluvias de variada intensidad desde Bocas del Toro hasta Norte de Veraguas, aguaceros aislados el resto de la vertiente”.

En horas nocturnas continuarán los cielos cubiertos, con “intervalos nublados a lo largo de la vertiente y lluvias dispersas hacia la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro”, por lo que se recomienda tomar previsiones si se realizan actividades al aire libre.

Pacífico: tormentas hacia el occidente y el centro del país

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con “lluvias dispersas hacia Chiriquí y Darién, cielo parcialmente nublado el resto de la vertiente”.

Durante la tarde se intensificará la inestabilidad atmosférica con “episodios de nublados y aguaceros con tormenta de variada intensidad hacia Chiriquí, Sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Wounaan”.

Para la noche “persistirán algunas lluvias hacia Sur de Darién y el Occidente de Chiriquí, parcialmente nublado el resto de la vertiente”, lo que podría afectar la movilidad en algunas zonas.

Temperaturas, viento, condiciones marítimas y radiación UV

En áreas montañosas y la Cordillera Central las temperaturas máximas oscilarán entre 10°C y 24°C, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 29°C y 32°C, generando una sensación térmica elevada en sectores urbanos y costeros.

En cuanto al viento, se esperan corrientes predominantes del Noroeste, Norte y Noreste, con velocidades en sectores marítimos del Caribe Oriental y Pacífico Central de hasta 25 km/h, siendo menores sobre tierra firme.

En el Caribe se prevén olas entre 1.30 y 1.80 metros con periodos de 7 a 8 segundos, bajo nivel de precaución. En el Pacífico, el oleaje será menor, entre 0.60 y 1.00 metros, con periodos más largos de 10 a 13 segundos.

Además, el informe advierte que “se prevén índices máximos entre 06 y 11+ con nivel de riesgo entre alto y extremos en el país”, por lo que se recomienda el uso de protección solar, especialmente en horas de mayor exposición.

La combinación de lluvias intermitentes, posibles tormentas eléctricas y radiación elevada obliga a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y planificar sus actividades con prudencia.