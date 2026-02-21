Veraguas: Minsa confirma desembolso de salario atrasado a colaboradores del hospital Luis 'Chicho' Fábrega

Veraguas./Luego de días de incertidumbre entre colaboradores del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas, el Ministerio de Salud confirmó la liberación de los fondos correspondientes al salario pendiente del mes de noviembre de 2025.

En un comunicado, la entidad detalló que “se ha procedido con la liberación de los fondos correspondientes al pago del mes de noviembre de 2025”, dirigido tanto a la ciudadanía como al personal que labora en este centro hospitalario de referencia en la región.

El Ministerio explicó que el pago no pudo hacerse efectivo en la fecha inicialmente prevista. Según detalló, “dicho desembolso no pudo hacerse efectivo el pasado lunes, como estaba previsto, debido a que los días feriados por las festividades de Carnaval retrasaron los trámites administrativos”.

La entidad indicó además que, ante esta situación, se activaron los procedimientos internos correspondientes. En el comunicado se precisa que “el Minsa ha cumplido con el debido proceso de verificación de cada una de las planillas” y que, una vez superada la etapa de fiscalización, “algunos de estos expedientes ya han sido remitidos a la Tesorería para el desembolso correspondiente”, tras la revisión de la Contraloría General de la República.

El hospital Luis “Chicho” Fábrega es uno de los principales centros de atención en la provincia de Veraguas, por lo que la regularización de estos pagos impacta directamente en la estabilidad laboral de su personal y en la continuidad de los servicios.

El Minsa reiteró que mantiene activas las coordinaciones internas para agilizar el proceso y afirmó en su comunicado que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus funcionarios y mantiene las coordinaciones necesarias para agilizar los pagos, garantizando así la continuidad y operatividad de los servicios de salud”.

La confirmación del desembolso busca llevar tranquilidad al personal sanitario, pieza clave en la atención diaria de miles de pacientes en la región.