Acumulación de basura genera preocupación entre residentes de La Chorrera

La acumulación de bolsas de basura y la proliferación de moscas mantienen en alerta a los residentes de varias barriadas del distrito de La Chorrera, quienes aseguran que el servicio de recolección presenta retrasos constantes desde hace varios meses.

“Tenemos como tres meses que no nos recogen la basura. Esto está horrible”, manifestó una vecina afectada por la situación.

De acuerdo con los moradores, el camión recolector demora semanas en pasar, lo que ha provocado montañas de desechos en las calles y áreas residenciales, generando malos olores y posibles riesgos para la salud.

“Cuando pasan no recogen toda la basura. Lo que se ha acumulado da como para dos meses”, indicó otro vecino.

Cansados de la situación y preocupados por el impacto sanitario, los residentes exigen respuestas concretas y soluciones inmediatas por parte de las autoridades locales.

Ante las reiteradas quejas, la Alcaldía de La Chorrera informó que ha aplicado nueve multas a la empresa encargada de la recolección de basura por incumplimiento del contrato.

“Hemos colocado cerca de nueve multas a la empresa, tal como lo establece la cláusula 10 del contrato, con sanciones que van desde 100 hasta 500 dólares”, explicó el vicealcalde del distrito, Klever Delgado.

El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para que continúen presentando sus denuncias ante la alcaldía, a fin de dar seguimiento a los incumplimientos y garantizar un mejor servicio de recolección de desechos en el distrito.

Con información de Luis Mendoza