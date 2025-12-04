Navidad en Panamá: Villas, desfile y cine familiar llenarán de magia a La Chorrera

Además de las villas y el desfile, el público podrá disfrutar del Árbol de Navidad y de una variada agenda diaria de actividades:

la chorrera/El distrito de La Chorrera ya tiene todo listo para dar inicio a las festividades de fin de año bajo el programa “Sueños de Navidad”, una agenda que incluirá encendido de luces, villas navideñas, desfile, presentaciones artísticas y actividades familiares durante todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero.

Las celebraciones arrancarán el 13 de diciembre con el encendido de las luces de las Villas Navideñas, ubicadas en el Parque Libertador, las cuales permanecerán abiertas al público hasta el Día de Reyes. Para este año, los organizadores anunciaron una decoración renovada y una programación especial con presentaciones artísticas y la participación de talento nacional y “show” panameño.

Uno de los eventos más esperados será el desfile navideño, programado para el 21 de diciembre, el cual partirá desde los predios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) hasta el Parque Libertador. Se espera la participación de alrededor de 10 carros alegóricos y unas 30 delegaciones de colegios, no solo de La Chorrera, sino también de provincias como Chiriquí y Veraguas, lo que augura un evento de gran magnitud.

Además de las villas y el desfile, el público podrá disfrutar del Árbol de Navidad y de una variada agenda diaria de actividades:

Lunes, martes y miércoles: funciones de cine familiar.

Jueves a domingo: presentaciones de escuelas, delegaciones y agrupaciones artísticas.

Las festividades concluirán oficialmente el 6 de enero de 2026, con actividades de cierre para toda la familia.

Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad chorrerana y a los residentes de todo Panamá Oeste para que asistan y respalden estas actividades, que buscan fortalecer la convivencia, el turismo interno y el espíritu navideño en el distrito.

Información de Luis Mendoza