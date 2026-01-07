Proyecto de ley busca indemnizar a conductores y peatones por daños causados por calles en mal estado

La iniciativa, presentada por el diputado José Pérez Barboni, amplía el alcance de la responsabilidad civil, al incluir no solo a conductores de vehículos particulares, empresas y transporte público, sino también a peatones afectados por fallas en la infraestructura vial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que propone indemnizar tanto a conductores como a peatones que sufran daños materiales, lesiones o pérdidas a causa del mal estado de las vías públicas en el país.

La iniciativa, presentada por el diputado José Pérez Barboni, amplía el alcance de la responsabilidad civil, al incluir no solo a conductores de vehículos particulares, empresas y transporte público, sino también a peatones afectados por fallas en la infraestructura vial. El proyecto de ley establece la responsabilidad civil de las instituciones públicas, así como de empresas concesionarias o prestadoras de servicios, como energía, telecomunicaciones u otros, cuando los daños sean consecuencia directa del deterioro de calles, carreteras o vías de acceso bajo su administración.

“Constantemente caemos en huecos, en cráteres, en fallas estructurales en nuestras carreteras y los peatones también a nivel nacional se ven afectados, no solamente con daños materiales, sino con daños también médicos, daños a su integridad física y no podemos seguir permitiendo que nadie se haga responsable de los daños que las personas sufren allá afuera”, sostuvo Pérez Barboni.

El diputado subrayó que el objetivo es evitar que estos casos queden impunes y que ninguna institución evada su responsabilidad frente a los perjuicios que enfrentan los ciudadanos.

Te podría interesar: Arranca operativo especial para normalizar recolección de basura en La Chorrera

¿Cómo se determinarían las indemnizaciones?

Según lo planteado en la iniciativa, para acceder a una indemnización deberá existir evidencia clara de que el daño fue causado directamente por una infraestructura pública en mal estado, como una carretera o vía de acceso.

Asimismo, el proyecto contempla sanciones para reportes falsos, con multas de hasta 500 dólares para quienes intenten fabricar denuncias sin fundamento.

“Tiene que haber una clara evidencia de que el daño fue ocasionado por una infraestructura pública en este caso, como una carretera, como una vía de acceso, y que este incidente, por supuesto, no es un reporte falso, para los que hay sanciones por inventar o por simplemente fabricar un caso que realmente solamente abulte la justicia y no permita que las fallas reales que se están reportando o las denuncias reales lleguen a poder ser atendidas en estos tribunales", explicó el proponente.

Juzgados de tránsito serían el ente competente

De acuerdo con el texto aprobado en primer debate, los juzgados de tránsito serían la instancia encargada de determinar la responsabilidad de la infraestructura en cada caso, así como de establecer si procede o no la indemnización correspondiente.

Por el momento, estos juzgados fungirían como el ente central para evaluar los incidentes relacionados con daños ocasionados por el estado de las vías. Aunque el proyecto ya superó su primer filtro legislativo, ahora pasará a una mesa técnica, donde se analizarán y ajustarán aspectos clave antes de su segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

El proponente adelantó que esta etapa será fundamental para definir con mayor precisión los mecanismos de aplicación, las responsabilidades institucionales y los procedimientos para las reclamaciones.