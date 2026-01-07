Durante un recorrido efectuado este miércoles 7 de enero, se constató que el sitio luce completamente limpio y libre de basura, un escenario que contrasta con el panorama registrado días atrás, cuando el área presentaba acumulación de desechos y evidente abandono.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de una denuncia realizada por TVN Noticias sobre el deterioro del monumento a los Mártires del 9 de Enero de 1964 y el mal estado del puente ubicado sobre esta avenida, la Alcaldía de Panamá inició trabajos de remoción del techo del puente y limpieza general del área.