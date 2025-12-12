Expulsan a dominicana que tenía una condena por maltrato y privación ilegal de varios menores

Al llegar a su país, esta mujer quedará bajo órdenes de la autoridad competente para cumplir su condena por delitos contra menores de edad.

Ciudad de Panamá/Una ciudadana dominicana que se mantenía en el territorio panameño y tenía una condena de 48 meses de prisión por los delitos de maltrato y privación ilegal en perjuicio de varios menores de edad, fue expulsada por el Servicio Nacional de Migración este viernes 12 de diciembre.

La mujer fue expulsada en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde personal migratorio completó la verificación de identidad y las formalidades de salida, bajo estrictos protocolos de seguridad y con la custodia correspondiente hasta su país de origen.

Tras esta acción, el Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso de proteger a la niñez, resguardar los derechos humanos y garantizar la seguridad de la población, aplicando las medidas legales necesarias para una convivencia pacífica en el país.

Al llegar a su país, esta mujer quedará bajo órdenes de la autoridad competente para cumplir su condena por delitos contra menores de edad.

Hasta septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Migración ha deportado a 736 personas y expulsado a 165. Las expulsiones se dieron por tener antecedentes penales o condenas pendientes en sus países de origen.

Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana fueron los países con el mayor número de expulsados durante este periodo.

De estas personas, el 81% fueron hombres y el 19% mujeres.

También podría leer: