Naviferias del IMA: Entre filas y quejas se dio la distribución de jamones en San Carlos y Veraguas

Panamá Oeste/ Veraguas/Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron esta semana con alta afluencia de compradores en distintas provincias del país. Sin embargo, la experiencia los escenarios vividos entre Panamá Oeste y Veraguas fueron diferentes en la distribución de las bolsas navideñas y jamones a precios subsidiados.

En el distrito de San Carlos, Panamá Oeste, decenas de personas madrugaron con la esperanza de adquirir el jamón a 15 dólares, pero las mismas se agotaron en pocas horas, dejando a muchos ciudadanos sin poder llevar el producto para la cena de Navidad.

“Es mucho más barato que en los comercios, pero ya no alcanzamos”, lamentó uno de los residentes, quien ahora deberá buscar otra alternativa para las festividades.

El director regional del IMA en Panamá Oeste, Osvaldo Domínguez, explicó que para esta feria se habilitaron 4,000 bolsas navideñas, cantidad que respondió a un estudio basado en el número de viviendas según el censo. No obstante, reconoció que la alta demanda superó lo previsto.

Domínguez anunció que las Naviferias continuarán en otros puntos de la provincia durante la semana, incluyendo Bejuco (Chame), Capira, La Chorrera, Arraiján y Veracruz, como parte del calendario que se extenderá hasta el 19 de diciembre.

Mientras tanto, en la provincia de Veraguas, el recorrido de las Naviferias concluyó en los distritos de Mariato y Montijo, donde se atendieron 18 puntos de venta y se logró la distribución de más de 30,000 jamones Picnic, además de bolsas navideñas.

“Vine temprano y pude comprar, ya está en la casa”, expresó un ciudadano satisfecho tras realizar su compra. Sin embargo, también se escucharon reclamos de algunos residentes que denunciaron que personas adquirían varios jamones, lo que afectó a quienes esperaban su turno.

“No es justo, hay personas enfermas que vienen detrás y se quedan sin nada”, reclamó una ciudadana visiblemente molesta.

Las Naviferias forman parte de la estrategia del Gobierno Nacional para aliviar el gasto familiar durante la temporada decembrina, aunque la experiencia entre provincias refleja los retos logísticos y de control que aún enfrenta el programa ante la alta demanda.