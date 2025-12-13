Mulino vuelve a cuestionar a los jueces: 'No están haciendo el trabajo; no ponen de su parte'

Desde Chiriquí, Mulino enfatizó que no se requieren más leyes contra los delincuentes, sino "cumplir con las que ya existen".

David, Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al desempeño del sistema de justicia en el combate contra la delincuencia, al señalar que “los jueces de garantía no ponen de su parte”.

De nada sirve lo que está haciendo nuestro organismo de seguridad si el Órgano Judicial, a través de los jueces de garantías, no pone de su parte. Ahí está el problema”. — José Raúl Mulino - Presidente de la República

Desde Chiriquí, Mulino enfatizó que no se requieren más leyes contra los delincuentes, sino "cumplir con las que ya existen". Calificó el trabajo como de "cojo" cuando los estamentos de seguridad y el Ministerio Público ponen a los sospechosos en manos de jueces de garantías y de cumplimiento, que considera "no hacen su trabajo".

“Yo creo que no. No se requiere más ley. Cumplir la que tenemos y dejar de ser artífices de un sistema penal que está lidiando con delincuentes peligrosísimos, narcotraficantes, asesinos, con un sistema garantista, como si estuviéramos hablando de un carterista”, expresó.

El presidente Mulino también abordó los desafíos que enfrenta el Ministerio Público, cuya capacidad de acción ha cambiado drásticamente en los últimos años. Recordó que antes, un fiscal “llegaba y pateaba puertas”, pero ahora, para realizar un allanamiento, debe cumplir con una serie de requisitos: “Necesitamos cumplir con la garantía, autorizarlo, sustentar el proceso, etcétera”.

Aunque reconoció que esas garantías “a lo mejor deben ser así en el Estado de Derecho”, manifestó su desacuerdo con la desconexión entre el sistema judicial y los estamentos de seguridad.

Lo que sí no estoy de acuerdo es que estemos la justicia por una parte y los organismos de seguridad, policía, de investigación por otra”. — José Raúl Mulino - Presidente de la República

