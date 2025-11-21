Mulino ahora habla sobre 'intento de golpe a su candidatura' tras revelar conversación con magistrados

Las declaraciones han provocado un abanico de opiniones de la sociedad civil y el sector político del país que lamentan dichas palabras y exigen un pronunciamiento al Tribunal Electoral.

La tarde de este viernes surgió una nueva polémica en torno al desarrollo de las elecciones generales del 2024, luego de que el presidente José Raúl Mulino contara que le dijo a los entonces magistrados del Tribunal Electoral: "Si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo".

Estas declaraciones han provocado un abanico de opiniones de la sociedad civil y el sector político del país que lamentan dichas palabras y exigen un pronunciamiento al Tribunal Electoral.

En horas de la noche de este viernes, a través de un comunicado, el presidente Mulino volvió a referirse al proceso electoral de 2024 y recordó que su candidatura “estuvo en vilo” hasta pocos días antes de los comicios. El mandatario aseguró que, en aquel momento, existían “intereses particulares” que buscaban excluirlo de la contienda, lo que, según él, habría constituido un intento de “golpe” contra la voluntad popular. Mulino reiteró que su compromiso es mantener reglas claras que garanticen la decisión del electorado panameño.

El presidente relató que advirtió a distintos actores políticos y jurídicos que el país “se iba a prender” si se declaraba una supuesta inconstitucionalidad que lo dejara fuera de la elección, algo que finalmente no ocurrió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que validó su postulación.

También sostuvo que todas las encuestas “serias” marcaban su triunfo y que la ciudadanía no “aguantaría un golpe a la democracia”. Mulino afirmó que este mismo mensaje lo transmitió a la Organización de Estados Americanos (OEA), en presencia de la veedora electoral Susana Malcorra.

Estas afirmaciones surgen luego de que el propio presidente reconociera públicamente que, previo a las elecciones, les dijo a los entonces tres magistrados del Tribunal Electoral: “si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas… aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño elegido. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano”. La frase, divulgada recientemente, ha generado una ola de críticas y reacciones de la clase política panameña.

Voceros de la oposición, analistas y organizaciones civiles cuestionaron la contundencia del mensaje y pidieron aclaraciones al Tribunal Electoral.