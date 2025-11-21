'Si no me dejan correr, les prendo este país por las 4 esquinas': Lo que dijo Mulino al Tribunal Electoral en 2024

Las palabras fueron directamente a los entonces magistrados Alfredo Juncá, Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra , quienes integraban el pleno del Tribunal Electoral al momento de los hechos.

Panamá/Sin tapujos y desde otro país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, relató lo que les manifestó a los magistrados del Tribunal Electoral en la contienda pasada para que lo dejaran correr como candidato presidencial, luego de que su candidatura fuera impugnada.

El presidente reveló esto como un hecho histórico y recordó su viaje semanas antes de la elección a Costa Rica, donde fue recibido por el entonces candidato y hoy presidente de ese país, Rodrigo Chaves.

Mulino, quien se encuentra en Costa Rica en una visita oficial para avalar acuerdos comerciales, de migración y seguridad, además de recibir una condecoración, señaló que “detrás de mi elección hubo mucho encono y mucho odio, por otras causas que no es aquí en Costa Rica que vamos a hablar, pero casi me llevan por delante, a costa de la democracia, a costa de la voluntad popular, a costa de que el que tiene aspiraciones que corra y que el pueblo decida quién gana y quién pierde. Eso pasó en Panamá, con el auspicio de magistrados del Tribunal Electoral, sectores mediáticos, empresarios importantes y poderosos, y salvamentos de votos cuestionables de la Corte Suprema de Justicia.”

Y acto seguido indicó que: “Y les dije a los tres magistrados entonces del Tribunal Electoral, algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño elegido. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo. Y así pasó", contó.

Aseguró que “hoy día la realidad es distinta. Yo no tengo socios, ni tengo padrinos, ni tengo grupos económicos detrás de mí. Yo llegué al gobierno sin hipoteca, eso es grande, muy cómodo.”

Además, acotó que “hoy vienen a mí, por supuesto, pero en plano de igualdad, no de imposición, ni de jefe a subalterno, que ha sido el gran problema en muchos países, donde hay gente que no se moja, como decimos en Panamá, pone plata, ganan el poder y siempre están atrás. Y cuando las cosas se ponen difíciles, arrancan a correr y dejan al político enredado en el poder y en las marañas que se ciernen alrededor del poder. Costa Rica y Panamá tienen una tray…”

Las declaraciones reabren el debate sobre las tensiones políticas que marcaron el proceso electoral de dos mil veinticuatro, en medio de múltiples cuestionamientos legales sobre la candidatura de Mulino tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli.

Hasta el momento, el Tribunal Electoral no ha emitido una reacción oficial ante la afirmación del presidente panameño.