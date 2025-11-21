Comercios se preparan para la entrada en vigor de la Ley de Precio Único en 2026

Esta normativa establece que todos los productos y servicios deben exhibir un único precio final, que incluya impuestos, cargos adicionales, descuentos u otros recargos aplicables.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) lleva adelante capacitaciones dirigidas a los comercios del país para explicar la implementación de la Ley 476 del 19 de junio de 2025, conocida como Ley de Precio Único, la cual comenzará a regir exactamente el 19 de junio del próximo año.

Esta normativa establece que todos los productos y servicios deben exhibir un único precio final, que incluya impuestos, cargos adicionales, descuentos u otros recargos aplicables.

Su propósito es reforzar la transparencia en la información de precios y garantizar que el consumidor pague exactamente lo que ve en la estantería o punto de venta, sin variaciones al momento de llegar a la caja.

La ley obliga a los comercios a mostrar el precio real y completo del producto o servicio, evitando montos separados o añadidos posteriores. Esto permitirá que el cliente conozca de antemano el costo total y evite confusiones o cargos inesperados.

“Es importante que sepan que a partir del próximo año vamos a tener la Ley de Precio Único, lo cual significa que en los comercios de Panamá usted encontrará un precio que ya incluye la totalidad de impuestos o descuentos debidos; es decir, un precio redondo. No será un precio diferente al que pagará en caja”, explicó Ramón Abadí, administrador general de Acodeco.

La entidad destacó que tanto los agentes económicos como los consumidores deben conocer los alcances de esta nueva normativa, que entrará en vigencia en 2026.

Con información de Yenny Caballero