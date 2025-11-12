Acodeco advierte por aumento de quejas por incumplimiento de garantía en Panamá

Acodeco recordó a los comercios que los términos y condiciones de la garantía deben constar por escrito, de manera clara y precisa, ya sea dentro del contrato de compraventa o en un documento adjunto.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió sobre el incumplimiento de las garantías comerciales por parte de algunos proveedores, tras recibir 792 quejas entre enero y septiembre de 2025, que representan una cuantía total de B/.5,639,380.43 en todo el país.

De acuerdo con la entidad, este es el principal motivo de reclamos presentados por los consumidores durante el presente año. Las cifras provienen de los Departamentos de Decisión de Quejas (500 casos por B/.280,912.84), Conciliación (60 quejas por B/.2,437,602.49) y la Sección de Vehículos a Motor (232 reclamos por B/.2,920,865.10).

Acodeco recordó a los comercios que los términos y condiciones de la garantía deben constar por escrito, de manera clara y precisa, ya sea dentro del contrato de compraventa o en un documento adjunto. Este debe incluir los datos del proveedor y del consumidor, una descripción del bien o servicio, la marca, modelo, número de serie, fecha de compra y entrega, duración de la garantía y las condiciones para hacerla efectiva.

La institución recomendó a los compradores verificar los productos antes de salir del local y conservar siempre la factura, ya que es el documento que acredita la operación y permite realizar cualquier reclamo posterior.

Acodeco enfatizó que, si un bien presenta fallas durante el período de garantía, el proveedor está obligado a reparar, cambiar o devolver el dinero, según corresponda. En caso de que el producto no pueda ser reparado, debe reemplazarse o reembolsarse el monto pagado.

Además, recordó que los proveedores e intermediarios no pueden ofrecer una garantía inferior a la del fabricante, y advirtió a los consumidores no confiar en promesas orales, ya que no tienen validez legal.