Acodeco ordena retiro del mercado de dos productos Belkin por riesgo de sobrecalentamiento

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció el retiro del mercado de dos productos tecnológicos de la marca Belkin, luego de que se detectaran defectos que podrían representar un riesgo para los usuarios.

Los artículos incluidos en la alerta son el Belkin Auto-Tracking Stand Pro (modelo MMA008) y el Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (modelo BPB002). Según informó el fabricante, en Panamá se identificaron 21 unidades del primer producto y 178 unidades del segundo.

La empresa inició una campaña oficial para retirar ambos productos debido a la posibilidad de sobrecalentamiento en ciertas unidades. Hasta el momento, no se han reportado incidentes relacionados en el país.

Acodeco indicó que los consumidores que posean alguno de los modelos afectados deben seguir estas recomendaciones:

Dejar de usar el producto de inmediato.

Devolverlo al agente económico donde fue adquirido.

Solicitar el reembolso completo.

La institución señaló que se mantiene vigilante del proceso de retiro, conforme lo establece la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y su reglamentación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores.