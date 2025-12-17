Acodeco advierte sobre obligaciones en compras al crédito

Acodeco insta a los compradores a consultar previamente las condiciones impuestas por el agente económico, como el tiempo límite para cancelar la cuenta, las posibles penalidades en caso de desistir de la compra y cualquier otro detalle relacionado con el acuerdo.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a los consumidores la importancia de verificar y cumplir las condiciones establecidas en el contrato de compraventa al realizar compras por abonos o a plazos, modalidad utilizada con frecuencia para adquirir bienes de alto valor como electrodomésticos y otros artículos.

Este tipo de transacción implica separar un producto y efectuar pagos periódicos, ya sean mensuales o quincenales, hasta completar el monto total. Sin embargo, la entidad advierte que, antes de comprometerse, es fundamental conocer con claridad las reglas que rigen la compra.

Entre las principales recomendaciones, Acodeco insta a los compradores a consultar previamente las condiciones impuestas por el agente económico, como el tiempo límite para cancelar la cuenta, las posibles penalidades en caso de desistir de la compra y cualquier otro detalle relacionado con el acuerdo.

Así mismo, antes de firmar el contrato, se debe exigir que el documento incluya el número de serie y las características específicas del bien, como marca, modelo, color y demás datos que permitan identificarlo correctamente, además del plazo definido para realizar los abonos.

La entidad también subraya la necesidad de leer cuidadosamente el contrato antes de firmarlo y de solicitar una copia del mismo. De igual forma, recomienda exigir siempre la garantía por escrito, aun cuando el producto esté en oferta, con términos y condiciones claros y precisos.

La Ley 45 de 2007, en su artículo 53, establece que “el proveedor es responsable del bien separado mediante abonos y no puede sustituirlo por otro similar”. Además, declara nulas las cláusulas contractuales que pretendan eximir o limitar esa responsabilidad. En caso de incumplimiento por parte del agente económico, el consumidor no está obligado a aceptar notas de crédito, mientras que, si el incumplimiento es del comprador, el proveedor podrá descontar un porcentaje de lo abonado.

Las estadísticas reflejan la relevancia de estas advertencias. De enero a noviembre de 2025, Acodeco recibió 417 quejas por falta de información, por un monto de B/.4,342,351.67, y 312 reclamos por devolución de dinero, que sumaron B/.2,799,593.59. Estas situaciones están vinculadas a distintos tipos de transacciones comerciales, entre ellas las compras a plazos.