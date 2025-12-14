Acodeco decomisa más de 174 mil productos vencidos en este 2025

Las provincias de Veraguas y Panamá están en los primeros puestos en la lista de productos vencidos encontrados.

Panamá/Según informes preliminares, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) retiró 174,559 productos vencidos que se encontraban a la venta, en diferentes locales comerciales del país, durante las verificaciones realizadas desde enero a principios de diciembre del presente año.

Entre los artículos decomisados se encuentran alimentos, medicinas y otros productos perecederos que estaban siendo ofrecidos al público pese a tener fecha de caducidad expirada.

Las regiones donde se han detectado productos vencidos son:

Veraguas: 32,372

Panamá: 23,524

Panamá Este: 18,992

Bocas del Toro: 18,952

Los Santos: 15,321

Chiriquí: 14,068

Coclé: 13,824

Herrera: 9,451

Panamá Oeste: 8,097

Panamá Norte: 6,394

Colón: 4,352

Darién: 3,101

La Acodeco considera alarmante que continúe la comercialización de productos caducados, así como otras irregularidades que diariamente son encontradas por los verificadores encargados de fiscalizar la Ley 45 de 2007 y demás normativas de protección al consumidor.

La entidad exhorta a todos los agentes económicos a revisar constantemente los productos disponibles en sus establecimientos y retirar aquellos próximos a vencer o ya vencidos.

Asimismo, la Acodeco recuerda que ningún importador o proveedor que reempaque, reenvase o reetiquete un producto puede adulterar u ocultar información esencial como fecha de vencimiento, composición, origen, peso, precio o cualquier otro.

Además de los productos vencidos, se han detectado otros sin fecha de expiración en sus respectivos empaques; faltas de precios a la vista de los consumidores; alimentos deteriorados, fechas no claras y con doble precio, entre las irregularidades más comunes.