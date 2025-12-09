Acodeco registró más de 500 denuncias por incumplimientos a ley de beneficios para pensionados y jubilados

La institución detalló que las denuncias pueden realizarse de forma anónima mediante el asistente virtual Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó un informe de los casos registrados de enero a octubre 2025 por el incumplimiento de algunos de los beneficios que otorga la Ley 6 de 1987 a ciudadanos jubilados, pensionados y de la tercera edad (mujeres de 55 años o más, y hombres de 60 años o más).

De acuerdo con el informe realizado por el Departamento de Investigación, se han presentado 436 casos, siendo el incumplimiento de la tasa de interés el más frecuente, con 125 reportes.

Sin embargo, se suman otros casos como la falta de descuento del 25% en restaurantes, que registra 95 casos, 81 por no encontrar los letreros visibles en los locales, 58 no aplican el interés especial en préstamos personales y comerciales, 18 por faltas al descuento del 15% en comidas rápidas con franquicias nacional e internacional y 9 por no validar el 25% de descuento en transporte aéreo.

De igual forma, hasta noviembre, se registraron un total de 359 denuncias a través de los diferentes canales disponibles, en donde la mayoría de los casos correspondió a la irregularidad por no otorgar el descuento del 25 % que deben aplicar los restaurantes, con 255 reportes.

La Acodeco detalló que los otros casos registrados hasta noviembre son por: no otorgar el 15 % en franquicias de comida rápida (37), contra hoteles, pensiones y moteles (19 casos), por incumplimiento del 25 % en pasajes aéreos (14), por no aplicar el 20 % de descuento en medicamentos (11) y 8 casos por no otorgar descuentos del 30% en autobuses interurbanos, entre los principales casos.

Una vez se presentan los reportes por este tipo de incumplimientos, la Acodeco elabora un informe que remite al Departamento de Verificación, el cual realiza las visitas correspondientes a los locales comerciales señalados. Si se comprueba la falta, se levanta el acta respectiva y se inicia el trámite para que el agente económico presente su descargo.

“En caso de que no se respeten los descuentos establecidos en la Ley 6, se recomienda en primer lugar presentar el reclamo ante el encargado del establecimiento. Si este no resuelve la situación, el siguiente paso es reportar el caso a Acodeco. Es fundamental conservar toda evidencia, como facturas, fotografías, entre otros documentos”, indica la institución.

La institución detalló que las denuncias pueden realizarse de forma anónima mediante el asistente virtual Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333. También se puede denunciar por medio de las redes sociales oficiales (@AcodecoPma en Facebook y X) y en la página web de la institución. Es importante incluir el nombre y la ubicación del local comercial.

Además, instó a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a conocer bien los beneficios y descuentos que establece la Ley 6 de 1987.

