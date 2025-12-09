Hurtan cableado y materiales eléctricos en la sede de la Junta Comunal de Calidonia durante fin de semana

Según un comunicado publicado por la entidad en sus redes sociales, los delincuentes forzaron el sistema eléctrico principal para deshabilitar la corriente antes de cometer el hecho.

Calidonia, Panamá/La sede de la Junta Comunal de Calidonia fue objeto de un hurto durante el fin de semana y el feriado por el Día de las Madres, cuando personas ajenas a la institución ingresaron por el techo del edificio y sustrajeron el cableado eléctrico, tuberías y materiales de cobre, dejando las oficinas sin suministro de energía ni conexión a internet.

Según un comunicado publicado por la entidad en sus redes sociales, los delincuentes forzaron el sistema eléctrico principal para deshabilitar la corriente antes de cometer el hecho, acción que llama la atención de la administración, dado que ningún otro equipo o mobiliario fue robado, lo que indican como un acto dirigido exclusivamente a la sustracción de esos materiales.

Las autoridades comunitarias hicieron un llamado a comercios y ciudadanos que compran cobre o materiales eléctricos para que eviten convertirse en receptores de bienes producto de hurtos, práctica que genera daños directamente a las instituciones y a las comunidades.

La Junta Comunal calificó el hecho como “perverso e irresponsable”, recordando que trabajan con recursos limitados y aun así realizan esfuerzos diarios para atender a los residentes de Calidonia. Añadieron que ya se encuentran colaborando con las autoridades y tomando las medidas necesarias para la pronta reposición del servicio eléctrico e internet.