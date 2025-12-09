Edwin Chavarría, el peregrino guatemalteco del Cristo de Esquipula que recorre Panamá

Chavarría, scout peregrino de Esquipula, asegura que su misión es promover la devoción al Cristo de Esquipulas y documentar expresiones de fe a lo largo del camino.

Coclé/El guatemalteco Edwin Chavarría avanza por tierras panameñas en una travesía que inició el pasado 1 de octubre en su país natal y que ya supera los 2,000 kilómetros recorridos por toda Centroamérica. En su andar, Chavarría lleva consigo las banderas de cada nación que ha atravesado y, sobre su hombro, un cofre que resguarda la imagen del Cristo de Esquipulas, símbolo central de su misión religiosa.

TVN lo encontró en plena ruta, en el distrito de Penonomé, donde compartió detalles de esta experiencia espiritual que él llama una caminata “tras las huellas del primer peregrino de Esquipula”.

Según explica, el recorrido original estaba planificado para 2,111 kilómetros, pero las distancias se han ampliado a medida que se desvía para visitar distintas comunidades. “Hasta ahorita reciénmente iba haciendo cuentas y llevo como 2,300 km recorridos. Considero que al final… vamos a estar un poquito más de 2,500 km”, relató mientras retomaba su paso bajo el sol coclesano.

Chavarría, scout peregrino de Esquipula, asegura que su misión es promover la devoción al Cristo de Esquipulas y documentar expresiones de fe a lo largo del camino. “Yo voy en temas de investigación de devociones, llego hasta el puerto, hasta Colón, y luego voy a visitar el Cristo que está en el puerto en temas de investigación”, explicó.

Su viaje, que está previsto para durar cerca de dos meses y medio, culminará en la parroquia San Juan Bautista, en el distrito de Antón, donde espera cerrar esta travesía que combina estudio, devoción y un profundo compromiso espiritual.

La presencia de Chavarría en Panamá no solo llama la atención por la magnitud del recorrido, sino por el simbolismo de su caminar: un peregrino que cruza fronteras llevando consigo fe, identidad e investigación.

Con información de Nathalie Reyes.