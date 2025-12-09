San Miguelito: Hospital San Miguel Arcángel recibe a especialistas del Comando Sur para ampliar servicios de endoscopia

San Miguelito, Panamá/Un equipo de especialistas del Comando Sur llegó al Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, como parte del acuerdo médico entre Estados Unidos y Panamá, denominado “Juntos por la Salud”.

El grupo recién arribado está conformado por un gastroenterólogo, un anestesiólogo y dos especialistas en atención médica, quienes operarán en este hospital para fortalecer los servicios de endoscopia y ampliar la capacidad de atención a los pacientes.

La llegada de este equipo forma parte del programa de asistencia humanitaria del Comando Sur y se suma al apoyo sanitario que Estados Unidos brindará a Panamá a lo largo de 2026, que prevé beneficiar a más de 10,000 personas en todo el país.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recibieron al personal en el hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito.

La misión contempla la atención en 27 puntos del país, abarcando las diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante equipos de especialistas que rotarán por períodos de dos a tres semanas. Las atenciones incluirán servicios de odontología, cardiología, endoscopía, medicina familiar, audiología y obstetricia, entre otras áreas.

El embajador Cabrera destacó que esta iniciativa representa un cambio estratégico en la cooperación sanitaria bilateral. “Bajo la estrategia Global de Salud ‘America First’ del presidente [Donald] Trump, nos complace lanzar la misión médica ‘Juntos por la Salud’ (Together for Health), que marca una audaz ampliación de la alianza directa de Southcom con el Ministerio de Salud de Panamá”, afirmó.

Añadió que, en lugar de canalizar la ayuda mediante intermediarios, “estamos trabajando hombro a hombro con médicos y autoridades panameñas para llevar atención directamente a las comunidades que más la necesitan”, resaltando que la meta es que Panamá fortalezca su capacidad de brindar atención de manera independiente.

El incremento del apoyo médico comenzó el 17 de noviembre con la llegada de un equipo de traumatología que trabaja actualmente en la unidad de trauma del Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera. Durante los próximos 10 meses, este equipo rotará por distintos hospitales públicos, permaneciendo tres meses en cada una de las instalaciones asignadas.

Al nuevo equipo de endoscopia se suma un equipo de atención hospitalaria, compuesto por un cardiólogo, un médico de familia, un audiólogo y una partera certificada, que prestará servicios en el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.