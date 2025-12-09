Lanzan campaña 'No al fuego, sí a la vida' ante aumento de incendios de herbazales

En lo que va del 2025 se han registrado 2,069 casos de incendios de herbazales.

Panamá/Las autoridades del Cuerpo de Bomberos, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema Nacional de Protección Civil, lanzaron este martes la campaña para la prevención de incendios de herbazales durante la temporada seca, que iniciará en las próximas semanas.

“No al fuego, sí a la vida” es el nombre de esta campaña, cuyo objetivo es involucrar más a la población en la prevención de este tipo de incidentes que, según el Ministerio de Ambiente, cuestan miles de millones de dólares y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

El costo para Panamá de los incendios forestales y de masa vegetal es de miles, miles y miles de millones de dólares. Son docenas de millones de dólares al año en movilización de bomberos, personal de MiAmbiente y estamentos de seguridad”, señaló el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Por su parte, el jefe de los bomberos, coronel Víctor Álvarez, indicó que este es un trabajo que se viene realizando desde el año pasado, cuando se firmó la constitutiva para cumplir con la ley que regula esta materia. Agregó que la época lluviosa se ha extendido más de lo habitual, por lo que es necesario reiterar la importancia de la prevención y la capacitación.

Durante el 2024 se atendieron 4,127 incendios de herbazales o masa vegetal, y en lo que va del 2025 se han registrado 2,069 casos.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también fue enfático al señalar que, durante la temporada seca que se aproxima, se aplicarán sanciones que podrían incluso superar los 10 mil dólares. Asimismo, advirtió que se otorgarán recompensas a ciudadanos que colaboren para identificar a los responsables de provocar incendios de herbazales en diferentes zonas del país.

Las provincias más vulnerables ante estos eventos son Coclé, Veraguas, Panamá Oeste y todas las áreas donde existe presencia de hierba o paja canalera.

Con información de Jorge Quirós.