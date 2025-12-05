Mil Polleras 2026: Más de 80 delegaciones confirmadas, inscripciones cierran el 20 de diciembre

El Desfile de las Mil Polleras no solo celebra la indumentaria nacional, sino que impulsa la transmisión generacional de las técnicas de bordado y confección, y fortalece la cadena económica que rodea al folclor panameño.

A pocas semanas de cerrar el año, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que ya están abiertas las inscripciones para participar en el tradicional Desfile de las Mil Polleras, que se celebrará en enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas. El evento, uno de los más emblemáticos del folclor panameño, reúne cada año a miles de mujeres que lucen polleras confeccionadas a mano, muchas de ellas heredadas por generaciones.

Ana Victoria Pinzón, directora de Mercadeo de la ATP, explicó que desde hace meses se trabaja en la organización del desfile y que actualmente se encuentran en la etapa clave: el registro de las delegaciones. Las inscripciones, abiertas desde noviembre, se mantendrán disponibles hasta el 20 de diciembre a través del sitio web atp.gob.pa, donde los interesados pueden acceder a un banner dedicado al evento.

Pinzón destacó la importancia cultural y económica del desfile. Solo en 2024, según cifras oficiales, generó 41.5 millones de dólares, impulsando la actividad comercial, turística y artesanal en toda la región de Azuero y provincias cercanas. “La ocupación hotelera prácticamente llega al 100% en Azuero y alrededor de un 80% desde Chame hasta Veraguas”, señaló.

El año pasado participaron 120 delegaciones y, hasta la fecha, más de 80 ya se han inscrito para la edición 2026. No existe un mínimo de integrantes por delegación, siempre que acudan con su pollera y la música que las acompañará, ya sea murga, tamborito o artistas nacionales. Sin embargo, la inscripción es obligatoria para garantizar el orden en la alineación del desfile.

La ATP también anunció que este año regresará la Vereda Mil Polleras, un espacio que reunirá a más de 100 artesanos y emprendedores dedicados a la confección de tembleques, camisas, cutarras, sombreros y otros elementos del traje típico. “Ahí podrán encontrar todo lo necesario, desde una montuna hasta accesorios tradicionales”, añadió Pinzón.

