TVN Media arrasa en los Premios Excelencia en la gala 'Los Faroles'

Los Premios Excelencia en la Comunicación, buscan resaltar el talento de profesionales, productores y comunicadores panameños, y se han consolidado como un espacio académico que impulsa la calidad en los medios desde hace más de dos décadas.

Los programas TVN Noticias, Jelou, Hecho en Panamá, Tu Cara Me Suena y Somos la Sele se convirtieron en los grandes ganadores de los Premios Excelencia 2024, en una gala que este año llevó por nombre “Los Faroles”. La ceremonia, organizada por los estudiantes de tercer año de Producción Audiovisual de la Universidad de Panamá desde 2002, destacó a lo mejor de la comunicación y el contenido nacional.

Durante el evento, los futuros comunicadores sociales escogieron, por medio de votaciones, los programas que, según señalaron, reflejan la preferencia de la familia panameña y el trabajo constante detrás de las pantallas.

“Esto motiva muchísimo a seguir luchando por nuestra juventud, a darles la oportunidad que están buscando dentro de los medios”, expresó Jean Paul Ávila, productor de TVN Media, visiblemente emocionado por el reconocimiento. Añadió que pertenecer al canal es motivo de orgullo, especialmente por el talento joven que aporta energía y creatividad a la producción diaria.

El equipo de TVN celebró en pleno los múltiples premios recibidos. “Tenemos las manos llenas. Aquí no estamos compartiendo los premios: los queremos acá. Todo el equipo de producción, noticias, radio, periodistas, audio, redactores, deportes… todos forman parte de estos logros”, dijo Gavo Novoa, participante de Tu Cara Me Suena.

Además de los programas premiados, el equipo recordó otras producciones que forman parte de su oferta televisiva como Jelou, Héroes, Hello Break y Tu Cara Me Suena, todas mencionadas como parte del esfuerzo diario por ofrecer contenido variado y de calidad.

La ceremonia también reconoció la Producción Más Destacada del Año, categoría en la que TVN Media volvió a sobresalir. “Estamos muy felices por este premio. Había muchos competidores que también lo merecían, pero agradecemos al equipo y a las personas que nos hicieron parte de este proyecto que ahora queda para la historia”, expresó Kabliz, también participante de Tu Cara Me Suena.

Con información de Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.