TVN Media se consolida en primer lugar como medio de comunicación con mejor reputación en Panamá, según Merco 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Por segundo año consecutivo, TVN Media figura entre las 20 empresas con mejor reputación corporativa en Panamá, de acuerdo con el Ranking Merco Empresas Panamá 2025, destacando el primer lugar entre los medios de comunicación, reafirmando su liderazgo en el sector.

Además, según la valoración de las organizaciones no gubernamentales (ONG), TVN Media se ubica en el segundo lugar, destacando su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad, factores que hoy representan un nuevo estándar de prestigio corporativo.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), creado en el año 2000, es un estudio que evalúa la excelencia y sostenibilidad del entorno empresarial en el país que se ha convertido en una referencia internacional al medir la percepción y confianza que generan las compañías entre directivos, expertos, trabajadores y el público en general.

El estudio de Merco Panamá 2025 incluyó la participación de 449 directivos empresariales, especialistas, trabajadores y analistas de redes sociales, a través de más de 14 mil encuestas aplicadas.

En el ranking general, Banco General ocupó el primer puesto, seguido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el segundo y Copa Airlines en el tercero. Con estos resultados.

TVN Media reafirma su posición como una de las empresas más valoradas del país por su reputación, ética y compromiso con el desarrollo sostenible.

Con información de Yenny Caballero.