Preventa 2026 de TVN Media: innovación, audiencias y contenido de impacto
El evento no solo fue una vitrina de logros, sino también una declaración de propósitos: seguir evolucionando para ofrecer información, entretenimiento y experiencias que conecten con los panameños dentro y fuera del país.
Con un ambiente de entusiasmo y celebración, TVN Media realizó este jueves el lanzamiento oficial de su preventa 2026, un evento que marca el cierre de un año de importantes logros y el inicio de una nueva etapa llena de innovación y grandes proyectos.
La actividad, que reunió a socios estratégicos, clientes y figuras de la televisión y la radio, tuvo como objetivo presentar los resultados alcanzados en 2025 y las proyecciones para el próximo año. Entre los principales hitos, se destacó que TVN Media ha logrado consolidar una audiencia de más de 3.4 millones de espectadores mensuales a través de sus diversas plataformas de televisión, radio y medios digitales.
La preventa 2026 busca reafirmar el liderazgo de la empresa en la industria de medios panameña, apostando por contenidos más competitivos, innovadores y cercanos a las audiencias. Durante el evento, se anunció que el próximo año traerá propuestas fortalecidas en deporte, noticias y entretenimiento, con el compromiso de mantener la excelencia en la producción de contenidos de calidad y relevancia social.
Los invitados también pudieron experimentar de primera mano la magnitud del ecosistema multimedia de TVN Media, con activaciones interactivas que mostraron el alcance y la integración de todas sus plataformas.
Los detalles de los nuevos proyectos y la agenda 2026 serán revelados en la edición estelar de TVN Noticias.
Información de Jocelyn Mosquera