Ifarhu: Cuatro estudiantes fueron imputados por peculado doloso 'por extensión' en el caso auxilios económicos

Cuatro estudiantes, beneficiados con auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), fueron imputados por el delito de peculado doloso por extensión, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la audiencia de garantías, celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, se citó a cinco estudiantes. De ellos, cuatro, procedentes de la provincia de Bocas del Toro, quedaron formalmente sindicados en la investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades en la entrega de auxilios económicos durante la gestión de Bernardo Meneses (2019-2024).

La audiencia se desarrolló de forma virtual y el juez impuso a los imputados la medida cautelar de reporte periódico cada 15 días. Según la investigación, a los estudiantes se les asignaron 25 mil dólares para costear sus estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá, extensión de Changuinola. No obstante, se verificó que solo recibieron 19,400 dólares, entregados a través de la institución educativa.

El término "por extensión" aplicado al delito de peculado doloso se debe a que los implicados no son funcionarios, pero al haber manejado y malversado fondos del Estado, se les imputa el delito por analogía legal.

Además, este viernes tres estudiantes más serán presentados ante un juez de garantías por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios.

Caso auxilios económicos

El caso de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) surgió tras denuncias públicas y auditorías que revelaron presuntas irregularidades en la asignación de fondos destinados a becas y apoyos educativos. Según investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, durante la gestión de Bernardo Meneses (2019-2024), se habrían otorgado beneficios a personas que no cumplían con los requisitos establecidos o que recibieron montos superiores a los permitidos.

Las investigaciones apuntan a que algunos de estos auxilios fueron entregados sin los debidos controles administrativos y, en ciertos casos, a beneficiarios vinculados a funcionarios o allegados a figuras políticas. Por esta razón, el Ministerio Público abrió varios procesos por posibles delitos de peculado doloso y corrupción de funcionarios.

En los últimos días, la Fiscalía citó a un grupo de 28 estudiantes presuntamente beneficiados de manera irregular.

Información de Luis Jiménez