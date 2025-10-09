Accidente de tránsito en Chepo: Bomberos confirman dos víctimas fatales y más de 20 personas heridas

El siniestro fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Senafront, y el Servicio de Emergencia 911.

Dos muertos y más de 20 personas heridas fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana, en Unión de Azuero, con dirección hacia Chepo.

De acuerdo con los informes preliminares, las víctimas viajaban a bordo de un autobús de la ruta Darién-Panamá, con capacidad para 60 pasajeros, que se salió de la vía y posteriormente se volcó. A causa del impacto, varios ocupantes fueron expulsados del vehículo.

El coronel Ángel Delgado, de los Bomberos de Panamá, confirmó a TVN-2.com que de los 20 heridos, 8 están en estado crítico y fueron trasladados a los hospitales de la 24 de Diciembre y de Chepo. El resto está siendo atendido en sitio y llevados al Minsa Capsi de Las Garzas.

De acuerdo con Delgado, la cantidad de personas a bordo sobrepasaba la capacidad del autobús, por lo que se realizan las averiguaciones correspondientes para determinar el número exacto de pasajeros.

El Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio de Emergencias 911 acudieron al lugar para atender a los heridos y coordinar el traslado a centros médicos cercanos.

La situación impidió el tráfico de vehículos por el sector.