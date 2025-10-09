'Será vetada': Presidente Mulino rechaza propuesta de ley que reconoce el derecho a huelga de docentes

La iniciativa llega pocos meses después de la prolongada huelga del sector educativo, durante la cual se suspendió el salario a más de mil educadores y otros quedaron cesantes hasta diciembre, tras ser reemplazados durante el paro.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue categórico al afirmar que vetará el proyecto de ley que busca permitir hasta 60 días de huelga a los docentes, actualmente en análisis por una subcomisión de la Asamblea Nacional.

“Es inconstitucional, así que será vetado”, advirtió el mandatario, quien reconoció que la legislación vigente, que data de 1946, está desfasada, y aseveró que del movimiento educativo de aquel entonces a lo que tenemos ahora hay muchas diferencias.

Mulino también adelantó que el próximo 2 de enero, durante su comparecencia anual ante el pleno de la Asamblea, anunciará las medidas que tomará en materia educativa.

“La piedad que imploran son los mismos que casi acaban con el sistema educativo hace unos meses. La educación no se resuelve con huelgas pagadas, se resuelve trabajando, actualizando procesos y formando buenos alumnos”, expresó.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea aprobó recientemente la creación de una subcomisión para analizar el proyecto de ley 379, propuesto por el diputado Jairo Salazar, que busca reconocer el derecho a huelga para los docentes panameños.

Yo no reparto piedades, para que estemos claros, yo trabajo con la ley en la mano. Mi estilo gusta o no gusta, pero ese es mi estilo, gracias", concluyó Mulino el tema.

CSJ rechaza acción de amparo presentada por la AEVE

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Luis Rolando González González, en representación de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), contra la orden de descuento emitida por la Contraloría General de la República a los docentes que participaron en las recientes huelgas.

De acuerdo con el Edicto N.º 1317, la decisión fue adoptada por el Pleno de la Corte Suprema el 25 de septiembre de 2025, mediante resolución que rechaza el recurso interpuesto en nombre de Luis Arturo Sánchez Hernández, secretario general de la AEVE.

El amparo buscaba dejar sin efecto la orden de descuentos emitida el 12 de mayo de 2025 por el contralor Anel Humberto Flores De La Lastra, en el contexto de las medidas adoptadas tras la paralización del sector educativo.