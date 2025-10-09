Más de 30 mil habitantes de Chepo se beneficiarán con mejoras al sistema de agua potable

Estas mejoras buscan aumentar la eficiencia en el tratamiento del agua proveniente del río Mamoní, cuya alta turbiedad ha afectado el proceso de potabilización.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció el inicio del proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo, con el objetivo de mejorar de manera urgente el suministro de agua potable para más de 30 mil habitantes del distrito de Chepo, en el sector de Panamá Este.

El presidente José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa semanal, recordó que este proyecto fue objeto de análisis durante su campaña, celebrando la puesta en marcha de esta rehabilitación. Aclaró que los trabajos de mejoramientos en las diferentes plantas potabilizadoras a nivel nacional forman parte del trabajo que realiza el Idaan para ordenar el abastecimiento de agua potable.

El pasado martes, el director ejecutivo del Idaan, ingeniero Rutilio Villarreal, realizó una inspección técnica en la que verificó las condiciones de deterioro de la planta, que tras 50 años de servicio ha presentado fallas operativas. “Nuestro compromiso es mejorar el suministro de agua potable y darle respuestas a nuestra gente”, expresó Villarreal.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 7 millones de dólares y ha sido adjudicado a la empresa Cox Energy, S.A., contempla trabajos integrales en toda la infraestructura: desde la toma de agua cruda hasta el sistema completo de tratamiento —floculación, sedimentación, filtración y desinfección—, además de la modernización de paneles eléctricos, válvulas y bombas.

Estas mejoras buscan aumentar la eficiencia en el tratamiento del agua proveniente del río Mamoní, cuya alta turbiedad ha afectado el proceso de potabilización. Actualmente, la planta opera al 50% de su capacidad, mientras se realizan reparaciones en uno de los motores principales.

Como medida complementaria, el Idaan ha dispuesto la perforación y activación de pozos y la instalación de nuevos equipos de bombeo para reforzar el abastecimiento temporal. Las comunidades beneficiadas incluyen San Juan de Dios, La Higuera, Las Margaritas y Tanara, que pronto contarán con un servicio más estable y eficiente.