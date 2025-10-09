Cada semana se reportan robos de alcantarillas: Idaan busca solución definitiva

El hurto de tapaderas de alcantarillas continúa siendo un problema persistente para el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Según informó Isaac González, de la región Metropolitana, cada semana la institución detecta entre una y dos tapaderas hurtadas, ya sea por denuncias ciudadanas o durante las inspecciones que realiza el personal técnico.

González explicó que, aunque no se tiene una cifra exacta del número de tapaderas faltantes en toda la ciudad, el problema es extenso. “Es un sinfín de tapas, el registro que tenemos de la instalación son prácticamente dos por semana”, señaló.

Las áreas con mayor incidencia incluyen Pueblo Nuevo, San Miguelito, Monteoscuro, Parque Lefevre y Río Abajo, mientras que sectores como Bella Vista presentan casos aislados. En algunos puntos, las autoridades han tenido que reemplazar la misma tapadera hasta tres veces.

Para reducir los hurtos, el Idaan implementó un plan de reforzamiento, que incluye soldar las tapaderas para evitar que sean extraídas. Sin embargo, González reconoció que algunas personas aún logran removerlas.

El funcionario recordó que en años anteriores se realizaron operativos en recicladoras para recuperar las piezas, y cuando se detectaban, se levantaban procesos ante la justicia de paz contra los responsables.

Cada tapadera puede costar entre 175 y 250 dólares, dependiendo de su tipo y resistencia. Aunque se analizan alternativas plásticas, González explicó que aún se evalúan especificaciones técnicas y nuevas patentes para garantizar su durabilidad y seguridad en las vías públicas.