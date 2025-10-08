La Chorrera podría contar con paradas inteligentes para mejorar la movilidad urbana

👉🏻 Las llamadas “paradas inteligentes” incluirían cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de los usuarios, sistemas de información en tiempo real y espacios diseñados con criterios de sostenibilidad y eficiencia ecológica.

La Chorrera, Panamá Oeste/El distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, podría convertirse en una de las primeras comunidades del país en contar con paradas de autobuses inteligentes, tras la aprobación de un acuerdo municipal que autoriza al alcalde a negociar y suscribir un convenio para su instalación.

Esto luego que se promulgara este miércoles 8 de octubre en Gaceta Oficial el acuerdo N°43, fechado el 26 de agosto de 2025, aprobado por el Concejo Municipal en el que se establece la posibilidad de colocar estas estructuras en diferentes puntos del distrito. Según el documento, el objetivo es modernizar los espacios destinados a los usuarios del transporte público, ofreciendo mayor seguridad, comodidad y accesibilidad.

Las llamadas “paradas inteligentes” incluirían cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de los usuarios, sistemas de información en tiempo real y espacios diseñados con criterios de sostenibilidad y eficiencia ecológica. Además, se plantea que estas infraestructuras funcionen como puntos de comunicación ciudadana, al difundir información sobre eventos comunitarios y proyectos municipales.

De acuerdo con la propuesta, el proyecto busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público diariamente, al tiempo que proyecta a La Chorrera como un distrito moderno y en desarrollo. También se espera que la iniciativa contribuya a fomentar la movilidad urbana y el uso responsable de los recursos.

El acuerdo establece que, una vez negociado el convenio, este deberá ser revisado y aprobado nuevamente por el pleno del Concejo Municipal antes de su implementación definitiva.