¡Prepárese! Sistema de fotomultas ya está en marcha: sanciones a conductores arrancan en noviembre

🚗 Se recomienda a los conductores revisar y actualizar su documentación vehicular antes del 31 de octubre, a fin de evitar sanciones. La segunda fase iniciará en noviembre y marcará el comienzo de la aplicación de multas automáticas a los vehículos que incumplan la normativa. 🚗 Entre las infracciones que el sistema podrá detectar de manera automática se encuentran: Seguro vehicular no vigente, revisado técnico mecánico desactualizado y registro de infracciones de tránsito pendientes de pago

Ciudad de Panamá, Panamá/La primera fase del sistema de fotomulta ha sido puesta en marcha, así lo confirmó este miércoles 8 de agosto la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) permite el reconocimiento automático de vehículos a través de radiofrecuencia, lo que facilitará la generación de información para verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito. De acuerdo con la entidad, la implementación del sistema se desarrollará en dos etapas.

La primera corresponde a un periodo de docencia que se extenderá hasta el 31 de octubre. Durante este tiempo, los conductores que incurran en faltas recibirán notificaciones informativas a través de correo electrónico, sin la aplicación de sanciones económicas. El objetivo es que los usuarios conozcan su estatus actual y tomen conciencia de mantener la documentación vehicular en regla.

La segunda fase iniciará en noviembre y marcará el comienzo de la aplicación de multas automáticas a los vehículos que incumplan la normativa. La ATTT recomendó a los conductores revisar y actualizar su documentación antes del 31 de octubre para evitar sanciones.

Te podría interesar: Levantan suspensión contra millonaria licitación para la recolección de residuos en la Capital

Infracciones detectadas automáticamente

Entre las infracciones que el sistema podrá detectar de manera automática se encuentran:

Seguro vehicular no vigente

Revisado técnico mecánico desactualizado

Registro de infracciones de tránsito pendientes de pago

La entrada en vigor de esta tecnología coincide con el incremento de la movilidad en noviembre, cuando miles de conductores se desplazan hacia el interior del país por las celebraciones de las fiestas patrias.

Autoridades destacan que el sistema busca reducir riesgos de accidentes y mejorar la seguridad vial en un periodo de alta circulación.