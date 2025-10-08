Levantan suspensión contra millonaria licitación para la recolección de residuos en la capital

El reclamo se había interpuesto contra el pliego de cargos de la licitación para la contratación del servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos urbanos, comerciales y domiciliarios en el distrito de Panamá, por un período de 84 meses (siete años) y con un precio de referencia de 140.3 millones de dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/La suspensión del acto público N.° 2025-2-98-0-08-LV-006922, convocado por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), fue levantada el martes 7 de octubre tras declararse sin fundamento la acción de reclamo presentada por la empresa Ecotermo de Panamá, S.A. (Ecovsa).

El reclamo se había interpuesto contra el pliego de cargos de la licitación para la contratación del servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos urbanos, comerciales y domiciliarios en el distrito de Panamá, por un período de 84 meses (siete años) y con un precio de referencia de 140.3 millones de dólares.

En la resolución N.° DS-DF-1338-2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) concluyó que los señalamientos de la empresa reclamante carecían de argumentos sólidos que sustentaran su pretensión.

Por ello, determinó desestimar la acción, confirmar lo actuado por la entidad licitante y ordenar el archivo del expediente. La institución recordó que esta decisión es de única instancia y no admite recurso alguno, conforme a la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas. Con esta resolución, el acto se llevará a cabo en su fecha original prevista para el próximo 9 de octubre.

El pasado 3 de octubre, el proceso había sido suspendido a raíz del reclamo de Ecovsa, que denunció presuntas irregularidades en el pliego de cargos. Entre los principales cuestionamientos, la empresa señaló la exigencia de financiamiento previo, el precio de referencia por tonelada y los requisitos de experiencia.

Ecovsa había solicitado a la DGCP ordenar la revisión de estos requisitos, argumentando que vulneraban la libre participación y la transparencia del proceso, principios contemplados en la legislación de contrataciones públicas.

Documento La resolución N° DS-DF-1338-2025 de la Dirección General de Contrataciones Públicas del 7 de octubre de 2025. Consúltalo

La licitación, convocada por la AAUD, contempla un contrato para mejorar la calidad del servicio de recolección en la capital y garantizar un entorno urbano más limpio y seguro. El distrito de Panamá se dividirá en tres zonas de servicio que abarcan 19 de los 26 corregimientos:

Zona 2 : Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco.

: Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco. Zona 3 : Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo.

: Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo. Zona 4: Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, Pacora, San Martín y 24 de Diciembre.

Cada zona contempla 767,100 servicios de recolección y limpieza, con un costo unitario de 57 dólares, lo que representa un total de 43.7 millones de dólares por zona.