Mil Polleras 2026: Ministerio de Cultura ya tiene su abanderado y reconocerá a varias 'Estrellas del Folklore'

El gran desfile está programado para el sábado 17 de enero de 2026 y, como cada año, es una fiesta popular donde las polleras brillan en todo su esplendor, acompañadas por la música tradicional y los sabores autóctonos del folklore panameño.

Panamá/Los últimos detalles ya están puliéndose para convertir el Desfile de las Mil Polleras 2026 en una celebración inolvidable. A poco más de un mes de este gran encuentro folclórico, el Ministerio de Cultura ya tiene a su abanderado: José del Carmen «Tito» Combe, un reconocido artesano tableño cuya vida ha girado en torno a la pollera panameña.

Originario de Santo Domingo de Las Tablas, Combe ha dedicado décadas a la confección de vestidos típicos con una maestría que le ha valido múltiples reconocimientos. Su trabajo no solo embellece, sino que también conserva viva la identidad santeña a través de polleras de gala, camisillas y montunas hechas con esmero artesanal.

Mientras los preparativos avanzan a toda marcha, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Daniel Pérez, anunciaron dos nuevos nombres que se sumarán al selecto grupo de «Estrellas del Folklore 2026»: el cantante de tamborito Lucrecio «Yejo» Cedeño y la artesana Bella Herminda González de Cedeño, una figura clave en el arte de la pollera.

Nota relacionada: Desfile de las Mil Polleras se celebrará el 17 de enero de 2026

El homenaje a varios exponentes del folklore nacional se llevará a cabo el viernes 16 de enero en la tarima de espectáculos de la Vereda de las Mil Polleras. La distinción reconoce su vida entera de entrega a la preservación y transmisión de las raíces culturales panameñas.

El gran desfile está programado para el sábado 17 de enero y, como cada año, es una fiesta popular donde las polleras brillan en todo su esplendor, acompañadas por la música tradicional y los sabores autóctonos del folklore panameño.