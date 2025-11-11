Minsa reitera importancia de completar esquema de vacunación tras confirmarse 16 casos de tosferina en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud confirmó la existencia de un brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé y resaltó la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos, especialmente en niños. Autoridades aclararon que algunos casos recientes detectados en estudiantes correspondieron a formas leves de la enfermedad y no están vinculados directamente al brote que actualmente se encuentra en investigación.

Te puede interesar: Comunidad del IPT Don Bosco exige mayor seguridad ante hechos de violencia y falta de cerca perimetral

Según explicó el jefe nacional de epidemiología del Minsa, Dr. Blas Armién, algunos de los escolares afectados eran extranjeros en periodo de estudio que no contaban con el esquema de vacunación completo. En estos casos, la inmunidad se había reducido porque el tipo de vacuna aplicada no era la misma que se usa en Panamá. Sin embargo, todos los pacientes presentaron cuadros leves y ya se encuentran recuperados.

Las autoridades señalaron que la tosferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis, la cual se transmite exclusivamente de persona a persona, y no por mosquitos, animales u otros vectores. En caso de brote, el protocolo consiste en revisar el esquema de vacunación y administrar tratamiento con antibióticos, cuya dosis varía según la edad: menores de 1 año, niños entre 1 y 4 años y adultos. Este manejo está a cargo de los médicos de atención primaria.

Se recordó que la enfermedad presenta tres fases:

Una fase catarral inicial , similar a un resfriado, donde ya existe transmisión

, similar a un resfriado, donde ya existe transmisión Una fase paroxística , alrededor de los 21 días, marcada por tos intensa e incontrolable y, en bebés, episodios de apnea

, alrededor de los 21 días, marcada por y, en bebés, episodios de apnea Y una fase de convalecencia, en la que los síntomas pueden durar hasta 100 días, aun cuando la bacteria ya fue eliminada por los antibióticos.

Autoridades destacaron que en los últimos 30 años los brotes se han repetido principalmente en áreas de difícil acceso, como comarcas indígenas, donde factores como la dispersión territorial, la movilización por cosechas y la falta de infraestructura dificultan completar los esquemas de vacunación. No obstante, también se han registrado casos en San Miguelito, Panamá Oeste y la región metropolitana, relacionados igualmente con vacunación incompleta.

El Minsa recordó que la vacuna contra la tosferina utilizada en Panamá es acelular, lo que implica que la inmunidad puede disminuir con el tiempo, y reforzó la importancia de cumplir con el cronograma: 2, 4 y 6 meses, refuerzo a 18 meses, a los 4 años y a los 10 años. Además, la vacuna se aplica en embarazadas durante el tercer trimestre y en adultos mayores de 60 años. En casos de brote, se vacuna a toda persona que no tenga el esquema completo.

Armién, informó que el brote confirmado se concentra en el corregimiento de Soloy, en comunidades como Cerro Miel y Quebrada Caña, con 15 casos confirmados por laboratorio y 1 caso por nexo epidemiológico. También se investiga una defunción en una joven de 17 años. La mayoría de los pacientes afectados son menores de 14 años sin vacunación o con esquema incompleto.

Te puede interesar: Pescadores de Boca Parita denuncian ola de robos y exigen respuesta de las autoridades

Armién reiteró que mantener altas coberturas de vacunación es la mejor forma de prevenir complicaciones y nuevos brotes.