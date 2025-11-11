Pescadores de Boca Parita denuncian ola de robos y exigen respuesta de las autoridades

Los pescadores también denunciaron que las cámaras de videovigilancia no funcionan y que las lámparas del puerto presentan constantes fluctuaciones eléctricas.

Herrera/Los pescadores del puerto de Boca Parita, en la provincia de Herrera, denunciaron ser víctimas de constantes robos en las instalaciones portuarias, por lo que pidieron a las autoridades investigar la situación y dar con los responsables.

Indicaron que ya interpusieron las denuncias ante el Ministerio Público, luego de que una embarcación fuera hurtada la noche del lunes. Además, solicitaron una reunión con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para buscar una solución al problema.

Isaac González, pescador del área, relató que los robos son reiterativos. “Se llevan de todo, desde tapaderas de máquinas hasta lanchas valoradas en más de 12 mil dólares. Aquí nadie hace nada. Estamos pasando trabajo”, expresó.

González también cuestionó la respuesta que han recibido de las autoridades. “Nos dicen que son ‘autorobos’. ¿Usted cree que me voy a robar a mí mismo?”, reclamó.

Por su parte, Manuel Alonso, miembro de la Asociación de Sardineros y también afectado, señaló que no cuentan con apoyo de la Aeronaval durante la noche. “Después que me robaron el motor, ya van tres robos más. La Aeronaval dice que no están para cuidar equipos pesqueros. Entonces, si no pueden cuidar, que se vayan en la noche y nosotros pagamos una seguridad”, sostuvo.

Los pescadores también denunciaron que las cámaras de videovigilancia no funcionan y que las lámparas del puerto presentan constantes fluctuaciones eléctricas, lo que facilita los hurtos. Asimismo, se preguntaron en qué se invierten los impuestos que pagan, ya que no se refleja en mejoras para el puerto.

El sector pesquero de Herrera manifestó su preocupación ante la inseguridad y pidió una respuesta inmediata de las autoridades, recordando que la pesca es el principal sustento de sus familias.

Información de Eduardo Javier Vega