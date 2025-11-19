Abren inscripciones al Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2026 para jóvenes de Panamá

Jóvenes de 15 a 24 años ya pueden postularse al Laboratorio 2026 de Jóvenes Unidos por la Educación y el Canal de Panamá. Formación en política pública y ciudadanía activa.

Ciudad de Panamá/Más de 1.100 jóvenes panameños ya han participado en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, una iniciativa que desde 2019 impulsa el desarrollo de liderazgo, pensamiento crítico y solución de problemas reales en comunidades de todo el país. En una entrevista reciente con Noticias AM, Nivia Rossana Castrellón, de la Fundación Jóvenes Unidos por la Educación, anunció que ya están abiertas las inscripciones para la edición 2026 del programa.

“Este laboratorio nació en 2019 como una colaboración entre Jóvenes Unidos por la Educación y el canal de Panamá, y hoy sigue siendo una oportunidad transformadora para los jóvenes”, afirmó. Dirigido a personas de 15 a 24 años, el programa es totalmente gratuito y busca formar ciudadanos activos capaces de analizar y proponer soluciones a retos de política pública en áreas como educación, ambiente, sostenibilidad, institucionalidad y competitividad.

Uno de los pilares del laboratorio es su enfoque práctico. “No solo les enseñamos teoría. Les mostramos los retos reales del país y ellos desarrollan hipótesis de solución. Luego reciben Capital Semilla y acompañamiento para implementar sus proyectos en campo”, explicó Castrellón. Además, el proceso incluye clases híbridas, mentoría de egresados del propio programa y espacios de intercambio con jóvenes de diferentes regiones, incluso de comunidades comarcales como Ngäbe-Buglé y Emberá.

A lo largo de sus ediciones, los temas han evolucionado según los desafíos nacionales: desde educación y crisis ambiental hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Índice de Competitividad Global. “Hemos demostrado que incluso en momentos difíciles, como durante el distanciamiento social, pudimos mantener el laboratorio con proyectos que aún hoy siguen vigentes en Coclé”, destacó.

Ya tenemos jóvenes que han sido electos a cargos públicos, otros con becas internacionales como Fulbright, e incluso nuestra primera egresada de Harvard Law School, originaria de Chiriquí, fue parte de esta experiencia”, compartió con emoción. “Esto demuestra que cuando se les da oportunidad, los jóvenes no solo responden, sino que trascienden”. — Nivia Rossana Castrellón - Fundación Jóvenes Unidos por la Educación

El sistema de selección es transparente: las solicitudes se anonimizan y evalúan mediante una rúbrica conjunta entre la fundación y el Canal de Panamá. “No importa de dónde vengas. Lo importante es tu compromiso”, aseguró. Para aplicar, basta con ingresar a la página oficial de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), buscar la sección Laboratorio, completar la solicitud y adjuntar una carta de recomendación.

“En la era de la inteligencia artificial, ya no sirve memorizar. Necesitamos jóvenes con pensamiento crítico, capacidad de decisión y ganas de actuar. Este laboratorio los prepara para eso”, concluyó.

Las inscripciones para el Laboratorio 2026 están abiertas. Ingresa a www.pancanal.com , busca “Laboratorio” y sé parte del cambio.