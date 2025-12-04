Copa Airlines extiende suspensión temporal de vuelos desde y hacia Venezuela hasta el 12 de diciembre

La empresa ofrece una serie de alternativas para quienes tengan boletos hacia ese destino.

Ciudad de Panamá/Copa Airlines informó este jueves 4 de diciembre que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el próximo viernes 12 de diciembre de 2025.

La aerolínea anunció que, con el objetivo de brindar atención a quienes tienen vuelos programados hacia y desde Caracas en las fechas mencionadas, se ofrecen las siguientes alternativas:

Un cambio de fecha y/o un cambio de origen/destino dentro de la misma región sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto en crédito para una fecha de viaje futura.

Reembolso de boletos no utilizados y parcialmente utilizados.

La empresa detalló que puede gestionar su solicitud en www.copaair.com.

"Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea", indicó.