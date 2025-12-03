Reformas a la ley de la Unachi: Asesores cuestionan artículo que 'bajaría el nivel académico' en nombramiento docente

Actualmente, se exige maestría en la especialidad y estudios en docencia superior; sin embargo, el nuevo proyecto elimina el requisito de maestría en especialidad para dictar clases .

Chiriquí/La subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional presentó ante estamentos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) tres anteproyectos de ley que buscan modificar la legislación que rige a esta casa de estudios superiores, con el objetivo —según los proponentes— de unificar criterios y devolver la confianza y estabilidad tanto en el proceso electoral como en el manejo administrativo de la universidad.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los puntos que más preocupación ha generado es el cambio en los requisitos para el ingreso a la carrera docente.

Actualmente, se exige maestría en la especialidad y estudios en docencia superior; sin embargo, el nuevo proyecto elimina el requisito de maestría en especialidad para dictar clases.

“Se elimina el requisito de una maestría en especialidad para poder dictar una clase, lo cual no nos parece correcto y baja el nivel académico y educativo en la institución”, advirtió Waltr González, de asesoría legal de la Unachi.

Los anteproyectos suman más de 25 artículos y abarcan múltiples aspectos del funcionamiento de la universidad, entre ellos:

Reelección de autoridades

Método de escogencia y votación

Procesos electorales

Régimen de tiempo completo

Nombramientos

“Abarca bastante los temas de la universidad y por ende hemos decidido venir a escuchar a la comunidad educativa”, señaló el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación.

A la reunión acudieron voceros de los administrativos, docentes y estudiantes, quienes expusieron sus aportaciones sobre las reformas planteadas. Se espera que para el próximo año estas propuestas legislativas puedan ser unificadas y presentadas al primer debate en la Asamblea Nacional.

Información de Demetrio Ábrego

