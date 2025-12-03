El presbítero Jorge Rivera es el nuevo rector de la USMA

La presentación del equipo que acompañará a Rivera Rodríguez se dará a conocer el 17 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Catedral Basílica Santa María la Antigua .

Panamá/El presbítero Jorge Rivera, vicario de la Diócesis de La Chorrera, fue electo este miércoles como nuevo rector de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) para el periodo 2025-2030.

La universidad y la Iglesia Arquidiocesana acogen esta designación con confianza, esperanza y profundo sentido institucional. Estamos seguros de que su sólida formación académica, experiencia en la educación católica y vocación pastoral serán un aporte decisivo para la misión que la USMA está llamada a desarrollar en un tiempo de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades”, expresó el arzobispo José Domingo Ulloa.

De acuerdo con el arzobispo, la decisión se dio después de “un proceso de discernimiento serio, transparente y colegiado”.

Rivera Rodríguez es párroco de la Inmaculada Concepción de La Chorrera y vicario de Educación de la Arquidiócesis de Panamá, y está próximo a cumplir 27 años de ordenación sacerdotal.

La presentación del equipo que acompañará a Rivera Rodríguez se dará a conocer el 17 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

El actual rector es Francisco Blanco López Suazo.