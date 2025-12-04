Bomberos lanzan campaña ‘Navidad Segura’ en centros comerciales para prevenir incendios

La campaña Navidad Segura se desarrollará en todos los centros comerciales del país durante las próximas semanas.

Ciudad de Panamá/El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá inició una campaña nacional de concientización y seguridad en centros comerciales con motivo de la temporada navideña, con el fin de prevenir incendios y promover prácticas seguras en los hogares.

La tarde de hoy, unidades del estamento realizaron un recorrido por el centro comercial Albrook, donde llevaron a cabo un desfile informativo y distribuyeron volantes con recomendaciones dirigidas a compradores y visitantes.

Durante la actividad, el director de los bomberos, Víctor Álvarez, explicó que la campaña busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos más comunes durante estas fechas.

“Hoy iniciamos con la campaña Navidad Segura y estamos buscando que Panamá y toda la ciudadanía se sensibilice con las medidas de seguridad para tener una Navidad más segura, con temas de pirotecnia, las conexiones en los arbolitos, las conexiones de gas, los hornos y las estufas, y sobre todo estar seguros de que lo que vamos a comprar de pirotecnias sea en lugares idóneos”, señaló.

Álvarez también advirtió sobre el uso inadecuado de productos pirotécnicos, indicando que no deben ser manipulados por menores de edad. En el caso de los adultos, recomendó que quienes los utilicen no se encuentren bajo los efectos del alcohol.

La campaña Navidad Segura se desarrollará en todos los centros comerciales del país durante las próximas semanas, como parte del esfuerzo de los bomberos por reducir incidentes relacionados con cortocircuitos, sobrecargas eléctricas, fugas de gas y el uso irresponsable de pirotecnia en esta época del año.

Con información de Carlos Velarde