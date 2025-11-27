Explosión en PH de Pueblo Nuevo: Edificio tenía certificación de la prueba de hermeticidad, bomberos avanzan investigaciones

Los residentes del edificio aún no pueden ingresar a sus apartamentos , debido a que persisten evaluaciones para garantizar la seguridad estructural y del sistema de gas.

Ciudad de Panamá/Tras la explosión registrada en el edificio Torres de Montserrat, en Pueblo Nuevo, han surgido interrogantes sobre las llamadas pruebas de hermeticidad, un procedimiento clave para la seguridad en sistemas de gas de edificios residenciales. El Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) explicó en qué consisten estas evaluaciones y cómo avanzan las investigaciones por este caso.

Según informó el capitán Moisés Palacios, jefe nacional de gases comprimidos, esta prueba permite verificar el estado de las tuberías que distribuyen gas en los inmuebles. Indicó que es una medida preventiva obligatoria y que muchos edificios ya están siendo contactados para reforzar estos protocolos.

El capitán detalló que la prueba de hermeticidad debe realizarse cada tres años, aunque también es necesaria cuando los residentes detectan olores a gas o un consumo inusualmente alto. En esos casos, insistió en que solo personal idóneo debe intervenir en el sistema.

Por su parte, el teniente coronel Hernán Córdoba, jefe nacional de investigación de incendios y explosiones, explicó que las labores se centran en determinar el origen exacto de la fuga. Señaló que el edificio había estado en proceso de certificación y que recientemente se le había otorgado la autorización correspondiente.

Córdoba enfatizó que una línea de investigación apunta a la manipulación del sistema por personas sin la idoneidad requerida, al indicar que “tenemos que ver qué fue lo que aconteció, de dónde provino la fuga y dónde fue el error”.

Córdoba detalló que, tras incidentes de este tipo, el Cuerpo de Bomberos levanta un informe que es remitido al Ministerio Público, entidad que continúa las indagaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

Mientras tanto, los residentes del edificio aún no pueden ingresar a sus apartamentos, debido a que persisten evaluaciones para garantizar la seguridad estructural y del sistema de gas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar de inmediato cualquier olor a gas, anomalía en el suministro o señales inusuales en los consumos, y recordaron que están en marcha campañas de concienciación y supervisión en más de 200 edificios del país.

Información de Heady Leane Morán