Explosión en edificio de Pueblo Nuevo, bomberos desalojan el lugar

Se trata de un edificio de más de 25 pisos ubicado frente al Colegio Comercial Panamá.

Una persona resultó herida con quemaduras de segundo grado en una explosión que se registró en un edificio de apartamentos ubicado en Pueblo Nuevo. Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos que desalojó a los residentes para iniciar las investigaciones.

La situación que ocurrió en horas del mediodía de este miércoles no escaló a mayores. Se trata de un edificio de más de 25 pisos ubicado frente al Colegio Comercial Panamá. Al sitio también llegó personal del Sistema Nacional de Protección Civil para brindar apoyo a los bomberos.

Voceros del Cuerpo de Bomberos manifestaron que la explosión se dio en el apartamento número 21; los residentes y sus mascotas fueron evacuados y la persona herida fue trasladada a un centro médico. Además, se cerraron todas las llaves de gas del edificio.

Los residentes contaron que al escuchar el estruendo salieron corriendo inmediatamente de sus apartamentos, y al abandonar el edificio se pudieron percatar de los escombros que estaban en la parte de afuera.

De acuerdo con declaraciones de los residentes, hace un mes el sistema de gas fue suspendido por trabajos, y sería hoy cuando se retomaría el servicio.

