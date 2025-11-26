Feria de empleo en centro regional universitario de Colón reportó baja asistencia

El conocimiento sobre el idioma inglés pudo ser la causa de la baja asistencia a la feria.

Colón/Baja asistencia en la feria de empleo en la provincia de Colón, que se realizó en el centro universitario en la mañana de este miércoles.

Los requisitos principales que estaba solicitando la empresa organizadora de la jornada de empleo eran tener conocimiento del idioma inglés.

La jornada de la feria de empleo se extenderá hasta las 3 de la tarde en el Centro Universitario de Colón.

Víctor Alexis, asistente a la feria, indicó que una de las limitantes para que las personas no participaron en la feria es que no tienen conocimiento sobre el idioma.

Aunque la provincia de Colón presenta estadística del Ministerio de Trabajo, muestra una tasa de desempleo del 10.3%, en la cual las personas no acudieron a la feria de empleo.

Por otra parte, Ángel Gómez, uno de los asistentes, mencionó que si no saben inglés, que tomen cursos, ya que es un idioma universal que abre puertas.

El director del centro regional señaló que va a coordinar con docentes y estudiantes para así brindar curso de inglés a todo el estudiante que forma parte de la casa de estudio.

En la cual se invita a las personas que tengan el conocimiento sobre el idioma inglés a aprovechar esta oportunidad para así obtener una plaza de empleo.

Con información de Néstor Delgado