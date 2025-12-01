Panamá registra más de 750 emergencias por gas en lo que va del año; la cifra más alta desde 2021

Aunque 2024 cerró con una disminución, el repunte de 2025 preocupa a las autoridades, que atribuyen gran parte de las emergencias a la falta de supervisión en los hogares y a intervenciones realizadas por personal no idóneo.

Ciudad de Panamá, Panamá/En lo que va de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Panamá ha atendido 769 emergencias relacionadas con sistemas de gas, una cifra que ya supera los reportes de años anteriores y que mantiene a la entidad en alerta. El aumento de estos incidentes coincide con la temporada navideña, misma del año en la que más se utilizan las cocinas en los hogares panameños.

Ante este incremento, la institución ha iniciado una campaña de concienciación permanente, enfocada en reforzar la supervisión del uso del gas en edificaciones, sobre todo en la ciudad de Panamá, donde se concentra la mayoría de los casos.

El comandante Cirilo Castillo, director de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), explicó que esta tendencia preocupa a la institución debido a la frecuencia y gravedad de los eventos, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Te podría interesar: Senniaf asume custodia de recién nacida que fue rescatada tras ser abandonada en Tinajitas

Estadísticas en aumento

Castillo detalló que, a nivel nacional, los incidentes por gas han mostrado una tendencia creciente:

2021: 788 casos

788 casos 2022: 804 casos

804 casos 2023: 844 casos

844 casos 2024: 724 casos

724 casos 2025 (a la fecha): 769 casos

Aunque 2024 cerró con una disminución, el repunte de 2025 preocupa a las autoridades, que atribuyen gran parte de las emergencias a la falta de supervisión en los hogares y a intervenciones realizadas por personal no idóneo.

El comandante explicó que la configuración de los edificios modernos y las recientes tendencias de diseño han incrementado los riesgos. Las cocinas y lavanderías, antes espacios ventilados, ahora suelen ubicarse en áreas reducidas y sin ventilación adecuada. En algunos casos, quedan cerca de las entradas de las viviendas, lo que eleva aún más el peligro en caso de fuga.

Castillo insistió en que “el primer bombero es el usuario”, ya que la mayoría de estas emergencias se relacionan con prácticas inseguras o falta de mantenimiento.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones destacan:

Revisar anualmente las mangueras que conectan la estufa con la tubería de gas. Estas deben tener certificación visible con fecha de fabricación y periodo de garantía.

que conectan la estufa con la tubería de gas. Estas deben tener certificación visible con fecha de fabricación y periodo de garantía. Evitar manipular electrodomésticos si se percibe olor a gas, pues cualquier interruptor o aparato puede generar una chispa.

si se percibe olor a gas, pues cualquier interruptor o aparato puede generar una chispa. Ventilar de inmediato el área y llamar al Cuerpo de Bomberos.

el área y llamar al Cuerpo de Bomberos. Supervisar trabajos de instalación o desconexión únicamente con personal certificado.

El comandante enfatizó que el gas es naturalmente inoloro y que el olor característico se debe a un químico añadido para alertar fugas. Sin embargo, factores como corrientes de aire pueden dificultar su detección.

Castillo adelantó que la institución no descarta proponer modificaciones en las normas de uso de gas, incluyendo la obligatoriedad de detectores en edificios, una medida que hasta ahora no es exigida.