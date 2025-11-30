Senniaf asume custodia de recién nacida que fue rescatada tras ser abandonada en Tinajitas

Ciudad de Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó este domingo que la recién nacida encontrada el sábado en el sector de Tinajitas, distrito de San Miguelito, quedó bajo custodia de la institución, luego de activarse los protocolos de protección establecidos para casos de alto riesgo.

La bebé fue hallada cerca de los tanques de reserva de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, presuntamente con apenas cuatro horas de nacida, de acuerdo con la evaluación del personal médico que asistió a la pequeña. Tras la alerta ciudadana, agentes de la Policía Nacional la trasladaron a la Policlínica Dr. Generoso Guardia, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con el comunicado oficial, la bebé “fue atendida de inmediato por el equipo de la regional”, y actualmente “se encuentra estable bajo observación médica”, mientras Senniaf mantiene comunicación constante con personal de salud y autoridades competentes para garantizar su bienestar.

El caso activó una investigación para determinar quién abandonó a la recién nacida y bajo qué circunstancias ocurrió el hecho.