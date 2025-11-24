Más de 400 vehículos incendiados en 2025: Bomberos alertan sobre riesgos de modificaciones sin certificación

Los incendios vehiculares también pueden originarse por fallas de aceite, accidentes de tránsito y sobrecalentamiento del motor.

Ciudad de Panamá/En lo que va del año 2025, el Cuerpo de Bomberos de Panamá ha registrado más de 400 vehículos incendiados en distintas partes del país. Las autoridades advierten que la principal causa de estos siniestros son las modificaciones eléctricas realizadas por personal no calificado, una práctica cada vez más común y altamente peligrosa.

Los incendios vehiculares también pueden originarse por fallas de aceite, accidentes de tránsito y sobrecalentamiento del motor.

Sin embargo, los bomberos subrayan que el aumento de talleres informales y personas sin certificación realizando alteraciones en los sistemas eléctricos de los autos ha incrementado notablemente los casos.

“Hay talleres idóneos, que cuentan con certificaciones de los fabricantes, pero hay otros que no tienen ningún tipo de respaldo, o personas que, por confianza, realizan modificaciones al vehículo. Hemos tenido casos de autos estacionados en residencias que se incendian y provocan daños también en las casas”, señalaron desde el Cuerpo de Bomberos.

Las estadísticas revelan que la mayor cantidad de incidentes se concentra en la ciudad capital, especialmente durante los meses de febrero y diciembre, cuando el flujo vehicular y el uso de los autos aumenta debido a la actividad laboral y festiva.

Ante cualquier señal de falla o presencia de olor a quemado, los bomberos recomiendan actuar de inmediato y seguir estas medidas:

Estacionarse en un lugar seguro

Apagar el motor para cortar el suministro de combustible

Alejarse al menos 30 metros del vehículo

No abrir la capota

Utilizar un extintor si es seguro hacerlo

El docente Alejandro Urriola recordó que la responsabilidad también recae en los propietarios: “El factor humano es el principal. No solo es llevar el vehículo al taller, sino mantener un control adecuado y realizar mantenimiento preventivo durante toda la vida útil del auto”.

Las provincias de Panamá y Panamá Oeste son las zonas con mayor número de incendios vehiculares, y los autos sedanes encabezan la lista de los más afectados.

El Cuerpo de Bomberos insiste en que, ante un vehículo en llamas, nunca se deben intentar recuperar objetos personales ni mover el auto, ya que el fuego puede propagarse en menos de un minuto y poner en riesgo la vida de los ocupantes y quienes estén cerca.

Con información de Hellen Concepción